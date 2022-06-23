РФ приближается к сакральной границе потери своих танков – военный эксперт

У России были более 3300 рабочих танков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины уже приближаются к сакральной границе по уничтожению половины штатного боевого потенциала российских оккупантов.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Что происходит

По его словам, всего на момент военной агрессии РФ располагала более 3300 рабочими танками, а к этой минуте ВСУ уверенно приближаются к отметке в 1500 уничтоженных танков врага.

"Это серьезный показатель и снижение их "бронетанкового кулака", – отметил эксперт.

В то же время Петр Черник рассказал, что на фронте сложная ситуация только в одной точке – Северодонецке:

"Это действительно стратегическая точка для них, потому что, по большому счету, последняя линия, после которой они смогут выйти на административную границу Луганской области. Этот город практически сравнен с землей, к нулю – он практически стерт в прах".

По его мнению, "Мариуполь-2" Украине точно не нужен:

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"Стоит ли еще какое-то время за него (Северодонецк – ред.) драться? Конечно, потому что каждая батальонная тактическая группа, которая будет оттянута на это направление, улучшает наши оперативные возможности и в Харьковской, и в Херсонской областях. Но я – твердый сторонник того, что ни один "Мариуполь-2" нам не нужен".

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что оккупанты приближаются к Лисичанску, а в Северодонецке продолжаются уличные бои. Также военный эксперт Олег Жданов анонсировал близкую смену ситуации на Донбассе.