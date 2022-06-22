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Жданов анонсував близьку зміну ситуації на Донбасі

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22 червня, 14:37
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Експерт вважає, що українські військові можуть утримати Сєвєродонецьк та Лисичанськ
Характер бойових дій на Донбасі скоро може змінитися
Характер бойових дій на Донбасі скоро може змінитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська, що штурмують Сєвєродонецьк, вже найближчими днями можуть зіткнутися з нестачею боєприпасів

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проекту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"На мій погляд, ми можемо втримати і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. Ми за останні дві доби дуже добре "пройшлися" по складах боєприпасів і по ближньому тилу російських військ. Найближчими днями це має сильно позначитися на активності російської артилерії і, відповідно, на активності піхоти", – пояснив військовий експерт.

Жданов зазначив, що російська піхота "без вогневої підтримки артилерії у бій іти не хоче", і в цьому буде перевага ЗСУ.

"Кажуть, що це буде важкий тиждень, але, в принципі, вирішальний", – додав він.

Олег Жданов також розповів, що для окупантів захоплення Сєвєродонецька є принциповим питанням, щоб продемонструвати хоч якусь значну перемогу

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Окупанти кинули всі резерви на Луганщину

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найближчими днями окупаційна армія Росії спробує повністю захопити Луганщину.

"Ситуація залишається досить важкою. Зараз усі резерви кинуті сюди. Навіть знімали з деяких напрямків і направили на два напрямки – це Сєвєродонецьк та Золоте, Комишуваха та Попасна. Російська армія намагається виконати те, що вони теоретично вже зробили – тому що вони вже відрапортували , що Сєвєродонецьк вже контролюють. Проте поки що вони там гинуть, поки що там продовжуються бої. Тому реально за фактом не захопили, повністю місто не контролюють", – наголосив Гайдай.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) прогнозує, що війська РФ, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, проте ціною зупинки наступу на інших напрямках.

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