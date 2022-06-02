РФ після захоплення Сєвєродонецька готує масштабний наступ на інший регіон – розвідка

Окупанти планують новий наступ. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські війська взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Але основна дорога, яка веде до Сєвєродонецького котла, ймовірно, залишається під контролем України. РФ продовжує нарощувати локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії, але все ж таки зазнає втрат.
Про це повідомили у Міноборони Британії.
У розвідці заявили, що форсування Сіверського Донця життєво важливе для російських сил, оскільки вони захоплюють Луганську область і готуються переключити увагу на Донецьку.
Потенційні місця перетину – між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також неподалік нещодавно захопленого Лимана. В обох місцях лінія річки, ймовірно, як і раніше, контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости.
"Ймовірно, РФ знадобиться коротка тактична пауза, щоб перезавантажитися перед форсуванням річок та наступними атаками вглиб Донецької області, де ЗСУ підготували оборонні позиції", – наголосили у розвідці.
Гайдай заявив про контроль РФ над Сєвєродонецьком – що відбувається у місті
Російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька Луганської області. Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції. Ще частина – продовжує бої всередині міста. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, Лисичанськ повністю під українським контролем. До того ж усі вільні населені пункти Луганщини постійно перебувають під обстрілами. У зв'язку з цим евакуацію призупинено.
"Гумвантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити (лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів – на певний час цього може вистачити)" – розповів Гайдай.
Він додав, що українські захисники виборюють кожен населений пункт Луганщини.
"Чекаємо західну зброю та готуємося до деокупації!" – підсумував Гайдай.
Раніше ми писали:
- Війська РФ намагаються захопити нові райони Сєвєродонецька – деталі
Лінія фронту розділила місто навпіл. Мер повідомив про ситуацію в Сєвєродонецьку
Окупанти розбомбили цистерну з азотною кислотою у Сєвєродонецьку – хімічна небезпека для людей
Розвідка Британії пояснила, чим ризикує Росія у боях за Сєвєродонецьк