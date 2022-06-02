РФ после захвата Северодонецка готовит масштабное наступление на другой регион – разведка

Оккупанты планируют новое наступление. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка Луганской области. Но основная дорога, ведущая в Северодонецкий котел, вероятно, остается под контролем Украины. РФ продолжает наращивать локальные успехи благодаря сильной концентрации артиллерии, но все же несет потери.

Об этом сообщили в Минобороны Британии.

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В разведке заявили, что форсирование Северского Донца жизненно важно для российских сил, так как они захватывают Луганскую область и готовятся переключить внимание на Донецкую.

Потенциальные места пересечения – между Северодонецком и Лисичанском, а также недалеко от недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты.

"Вероятно, РФ понадобится короткая тактическая пауза, чтобы перезагрузиться перед форсированием рек и последующими атаками вглубь Донецкой области, где ВСУ подготовили оборонительные позиции", – подчеркнули в разведке.

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Гайдай заявил о контроле РФ над Северодонецком – что происходит в городе

Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка Луганской области. Часть украинских войск отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, Лисичанск полностью под украинским контролем. При этом все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. В связи с этим эвакуация приостановлена.

"Гумгрузы в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов – на определенное время этого может хватить)", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что украинские защитники борются за каждый населенный пункт Луганской области.

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"Ждем западное оружие и готовимся к деоккупации!" – подытожил Гайдай.

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