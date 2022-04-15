РФ перегляне свої позиції у Чорному морі після знищення "Москви" – розвідка Великої Британії

Позиції Росії в Чорному морі зміняться після удару по крейсеру "Москва". / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того як крейсер "Москва" затонув і в Кремлі це визнали, Росія перегляне свою морську позицію в Чорному морі.

Про це заявили у Міноборони Великобританії у Twitter.

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Зазначається, що, будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, "Москва" виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

"Корабль радянської епохи був одним із трьох крейсерів класу "Слава" в російському флоті. Спочатку введений в експлуатацію в 1979 році, "Москва" пройшов великий ремонт, покликаний покращити його можливості, і повернувся в робочий стан лише у 2021 році", – повідомили. у Міноборони Великобританії.

Там вважають, що цей інцидент означає, що Росія тепер зазнала збитків двом ключовим військово-морським об'єктам після вторгнення до України. Першим із них став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня. Другий – крейсер "Москва".

"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі", – зазначають у Міноборони Великобританії.

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