РФ пересмотрит свои позиции в Черном море после уничтожения "Москвы" – разведка Великобритании

Позиции России в Черном море сменятся после удара по крейсеру "Москва". / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как крейсер "Москва" затонул и в Кремле это признали, Россия пересмотрит свою морскую позицию в Черном море.

Об этом заявили в Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что являясь флагманом Черноморского флота России, "Москва" выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

"Корабль советской эпохи был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте. Первоначально введенный в эксплуатацию в 1979 году, "Москва" прошел обширный ремонт, призванный улучшить его возможности, и вернулся в рабочее состояние только в 2021 году", – сообщили в Минобороны Великобритании.

Там считают, что этот инцидент означает, что Россия теперь понесла ущерб двум ключевым военно-морским объектам после вторжения в Украину. Первым из них стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Второй – крейсер "Москва".

"Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – отмечают в Минобороны Великобритании.

Что известно об ударе по крейсеру "Москва