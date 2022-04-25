РФ відмовилася від штурму "Азовсталі" через виснаження підрозділів – розвідка Британії

Розвідка розповіла, яка ситуація у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія досягла незначних успіхів на "Азовсталі" після того, як вирішила перемістити фокус удару на повну окупацію сходу України. Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.
"Без необхідного тилового та бойового забезпечення про відчутний прорив говорити не можна. Росія вирішила заблокувати, а не штурмувати завод "Азовсталь", що передбачає скутість багатьох підрозділів у Маріуполі, вони не можуть бути передислоковані. Українські захисники також завдали втрат багатьом підрозділам РФ і знизили їхню боєздатність", – йдеться у повідомленні.
Ситуація на "Азовсталі"
- Ексначальник зміни "Азовсталі" у Маріуполі Олександр Чупрін здає російським окупантам інформацію про завод. У підвалах "Азовсталі" продовжують перебувати українські військові та близько тисячі мирних жителів.
- Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" у Маріуполі та наказав нібито скасувати його, бо хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових.
- Одним з найважчих днів у обороні Маріуполя стало 23 квітня. Росія атакувала українських військових на "Азовсталі" з усієї зброї, з якої могла.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна поки що не готова до військового розблокування Маріуполя. Військові, обложені на "Азовсталі", це розуміють.
- Водночас жителі Маріуполя, що залишилися у зруйнованому місті, змушені жити у бомбосховищах. У людей проблеми з їжею, питною водою, засобами особистої гігієни Вони змушені спати серед цвілі на стінах разом з маленькими дітьми. Допомагають їм виживати українські захисники.