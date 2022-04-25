РФ отказалась от штурма "Азовстали" из-за истощения подразделений – разведка Британии

Разведка рассказала, какова ситуация в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия добилась незначительных успехов на "Азовстали" после того, как решила переместить фокус удара на полную оккупацию востока Украины. Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании.

"Без необходимого тылового и боевого обеспечения об ощутимом прорыве говорить нельзя. Россия решила заблокировать, а не штурмовать завод "Азовсталь", что предусматривает скованность многих подразделений в Мариуполе, они не могут быть передислоцированы. Украинские защитники также нанесли потери многим подразделениям РФ и снизили их боеспособность", – говорится в сообщении.

Ситуация на "Азовстали"