РФ обстрілює Миколаїв із артилерії

Окупанти вдарили по Миколаєву. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти знову відкрили вогонь по Миколаєву. Сьогодні, 1 червня, противники розпочали обстріл міста о 14:45. Місцевих жителів просять залишатися в укриттях та триматися подалі від вікон.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

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"Миколаїв! Артилерійський обстріл! 14:45 У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!" – написав міський голова.

Ракетний обстріл Миколаєва: пошкоджено житлові будинки, є поранені

У Миколаєві 28 травня прогриміли вибухи, після чого почалася пожежа. Про це повідомляють "НикВести".

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва одна з ракет вибухнула у дворі багатоповерхового житлового будинку в одному з районів міста, буквально за 20 метрів від дитячого садка.

Внаслідок потужного вибуху в п'ятиповерхівці вибито все скло, зруйновано скління балконів, двері під'їздів тощо за 20 метрів від дитячого садка. Пошкоджено також інші багатоповерхівки, розташовані поруч з місцем вибуху.

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Біля третього під'їзду велика калюжа крові. За словами мешканців, тяжке поранення отримала як мінімум одна людина, яку з місця події відвезла швидка.

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