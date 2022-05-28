У Миколаєві прогриміла серія вибухів: почалася потужна пожежа (фото, відео)

Герої не вмирають!

Прикордонник, який зупинив ворога… Полковник Віталій Кучерявий - начальник відділу КПВВ «Щастя» Луганського прикордонного загону. Його підрозділ одним з перших зустрів ворога, протягом довгого часу відбиваючи атаки. Десятки одиниць знищеної техніки, взяті в полон окупанти, врятовані життя побратимів - так проявив себе полковник Кучерявий. Загинув під час бою. Герой України. Посмертно.