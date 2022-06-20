Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін – перехоплення СБУ

Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант у телефонній розмові стверджує, що крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються у Росії.

Про це СБУ повідомляє у своєму Telegram.

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"Не ми заберемо, то інші заберуть. А мародерство у нас Путін дозволив. Тобто це не карається, мародерити. Це дозволено. Путін дозволив же, указ давав, що мародерство дозволено", – каже окупант.

Військовий РФ заздрить старшині, який вкрав дорожчі речі.

"Старшина взагалі розійшовся, п*здець. Телевізори намародерив, пральні машинки, гриль ах*нний за 250 тисяч. Коротше, все гребе", – каже він.

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Зі свого боку сам окупант вирішив накрасти собі військове екіпірування. Адже обмундирування на так звану спецоперацію їм доводиться купувати самим.

"Берці собі намутив, "хохлятські". Ну, української армії. І я ось сиджу в цих берцях, а вони легкі п*здець, як чешки. А візьми наші статутні: по два кілограми берець важить. У них, по-перше, нога потіє. А ці – продуває. З вентиляційною тканиною, ну ох*нні. У мене мета за "відрядження" – намародерити собі дорогий, спрощений бронежилет. Ну, ось берці вже намародерив", – додав окупант.

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Раніше ми повідомляли, що окупанти вкрали свиню в українському селі, але ЗСУ не дали їм доїхати на обід.

Також нагадаємо, коштовності вивозять КамАЗами, дітей крадуть – Гайдай про звірства окупантів у Луганській області.