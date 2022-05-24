Окупанти викрали свиню в українському селі, але ЗСУ не дали їм доїхати на обід (фото)

Тепер росіян зовсім не цікавлять прийоми їжі

Окупанти викрали свиню і потрапили в засідку українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують мародерити в українських селах. На півдні України вони викрали свиню і прив'язали до БМП. Однак обіду так і не дочекалися, адже їх назавжди зупинили українські військові.

Про це повідомив засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький в Telegram.

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Він опублікував фото роботи першого батальйону ССО "АЗОВ" в одній з південних областей України.

"Особливо "уміляєт", що русскіє дегенерати-визволителі спиз*или в українському селі свиню і прив'язали до БМП-3. Але на обід не доїхали", – написав Білецький.

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Фото: Андрій Білецький

Зеленський: мрія росіян – вкрасти унітаз і померти

Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни їдуть воювати в Україну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Він нагадав, що в Росії процвітає бідність, а людське життя – нічого не варте.

"Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", – сказав Зеленський.

Він також розповів, що окупанти кидали своїх поранених, відступаючи з України, щоб вивезти пральні машинки.

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