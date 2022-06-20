Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Путин – перехват СБУ

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупант в телефоном разговоре утверждает, что кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются в России.

Об этом СБУ сообщает в своем Telegram.

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"Не мы заберем, так другие заберут. А мародерство у нас Путин разрешил. То есть это не уголовно наказуемо, мародерить. Это разрешено. Путин разрешил же, указ давал, что мародерство разрешено", – говорит оккупант.

Военный РФ завидует старшине, который украл более дорогостоящие вещи.

"Старшина вообще разошелся, п*здец. Телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль ах*евший за 250 тысяч. Короче, все гребет", – говорит он.

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В свою очередь сам оккупант решил украсить себе военную экипировку. Ведь обмундирование на так называемую "спецоперацию" им приходится покупать самим.

"Берцы себе намутил, "хохлятские". Ну, украинской армии. И я вот сижу в этих берцах, а они легкие п*здец, как чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает. С вентиляционной тканью, ну ох*еные. У меня цель за "командировку" – намародерить себе дорогой, упрощенный бронежилет. Ну вот берцы уже намародерил. Осталось форму нормальную, качественную найти", – добавил оккупант.

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Ранее мы сообщали, что оккупанты украли свинью в украинском селе, но ВСУ не дали им доехать на обед.

Также напомним, драгоценности вывозят КамАЗами, детей воруют – Гайдай о зверствах оккупантов в Луганской области.