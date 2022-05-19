Рашисти, чекайте на сюрпризи! Жданов заявив про початок в Україні війни нового типу

Олег Жданов назвав перспективний напрямок боротьби з російськими окупантами. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

На сьогодні в Україні вже є зачатки масового партизанського руху, який організовуватиметься вже централізовано на окупованих територіях.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FREEДОМ" на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Зеленка" в Україні

"Згадайте: ми всі з вами так чекали на "зеленку" – вона з'явилася. Суцільної лінії фронту немає – тепер можна засилати диверсійно-розвідувальні групи та організовувати партизанський рух на цих територіях, постачати зброю, боєприпаси, вибухівку та все інше. Я думаю, що це початок", – заявив він.

За його словами, це перспективний напрямок боротьби з російськими окупантами.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що через підрив українськими партизанами бронепоїзда російських окупантів у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.

Реклама

Читайте також: