Рашисти, чекайте на сюрпризи! Жданов заявив про початок в Україні війни нового типу

Олег Жданов назвав перспективний напрямок боротьби з російськими окупантами. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні
На сьогодні в Україні вже є зачатки масового партизанського руху, який організовуватиметься вже централізовано на окупованих територіях.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FREEДОМ" на YouTube-каналі "Україна 24".
"Зеленка" в Україні
"Згадайте: ми всі з вами так чекали на "зеленку" – вона з'явилася. Суцільної лінії фронту немає – тепер можна засилати диверсійно-розвідувальні групи та організовувати партизанський рух на цих територіях, постачати зброю, боєприпаси, вибухівку та все інше. Я думаю, що це початок", – заявив він.
За його словами, це перспективний напрямок боротьби з російськими окупантами.
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що через підрив українськими партизанами бронепоїзда російських окупантів у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.