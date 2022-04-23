Ракетний удар РФ по Одесі: кількість загиблих зросла до 5, серед них 3-місячна дитина

Окупанти обстріляли Одесу сьогодні, 23 квітня / Колаж "Сьогодні"

В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами, якиі сталися сьогодні, 23 квітня, загинули п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 жителів міста.

Про це повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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За словами глави Офісу президента, постраждалих через обстріли може бути більше.

"5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І швидше за все, буде більше", – йдеться у повідомленні.

Також через ворожі обстріли загинула тримісячна дитина.

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"Серед убитих – тримісячна дитина. Малюк, який мав зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Взагалі. Зло буде покарано", – додав Андрій Єрмак.

Що відомо про обстріл в Одесі

Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста видно дим.

Пізніше стало відомо, що дві ракети поцілили військовий об'єкт і дві влучили до житлових будинків.

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Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Народний депутат Олексій Гончаренко, у свою чергу, заявив, що також уламки ракети прилетіли на один з одеських цвинтарів. Відомо, що одна людина легко поранена. За даними Гончаренка, обстріл був ракетами "Калібр".

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