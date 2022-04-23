Ракетный удар РФ по Одессе: число погибших выросло до 5, среди них 3-месячный ребенок

Оккупанты обстреляли Одессу сегодня, 23 апреля / Коллаж "Сегодня"

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли сегодня, 23 апреля, погибли 5 людей, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрелов ранено 18 жителей города.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам главы Офиса президента, пострадавших из-за обстрелов может быть больше.

"5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого нашли. И скорее всего, будет больше", – говорится в сообщении.

Также из-за вражеских обстрелов погиб трехмесячный ребенок.

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"Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано", - добавил Андрей Ермак.

Что известно про обстрел в Одессе

Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города виден дым.

Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.

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Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Народный депутат Алексей Гончаренко, в свою очередь, заявил, что также осколки ракеты прилетели на одно из одесских кладбищ. Известно, что один человек легко ранен. По данным Гончаренко, обстрел был ракетами "Калибр".

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