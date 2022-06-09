Путін в паніці: Арестович розповів, як президент РФ верещав на своїх генералів

Арестович розповів, що Путін гнівається/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін провів нараду зі своїми генералами, де був дуже розлючений. Російський диктатор навіть кричав на них.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"З Москви добрі люди розповідають, що позавчора (у понеділок, 6 червня, – ред.) у Путіна була нарада. Він дуже сильно кричав на генералів. Чимось він був дуже невдоволений. Бо щось вони не зробили, що обіцяли", – сказав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що є ознаки ситуації на фронті, які його обнадіюють, зокрема – зняття ворожих військ з деяких напрямків.

"Навіть не те, що окупанти не кинулися в атаку у неділю, а зняття військ – із Запорізького напрямку, і від Донецька до Попасної на користь Попасної. Якщо це те, що я думаю, якщо вони дійсно "здохли" і не здатні наступати без перекидання частин (з інших напрямків, – ред.), це означає, що вони програли по темпах ще до того, як надійшов ленд-ліз. Можливо, вони накопичують страшні резерви і через три тижні їх отримають, але на даному етапі всі їхні плани щодо взяття Донецької області "здохли". Може вони нас обманюють і через два дні кинуться у страшну атаку, але я не вірю. Люди, які мають змогу йти у наступ, зазвичай, не перекидають сили з інших напрямків", — додав Арестович.

Чому окупанти втікають з Херсонської області?

Російські окупанти залишили село Благодатне, що розташоване за 30 кілометрів від Херсону. Вони проводять перегрупування. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсону. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання", — заявив Арестович.

Він зазначив, що всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.

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"Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати", — додав радник голови ОП.

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