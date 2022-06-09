Путин в панике: Арестович рассказал, как президент РФ визжал на своих генералов

Арестович рассказал, что Путин гневается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин провел совещание со своими генералами, где был очень взбешен. Российский диктатор даже кричал на них.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Из Москвы добрые люди рассказывают, что позавчера (в понедельник, 6 июня, – ред.) у Путина было совещание. Он очень сильно кричал на генералов. Чем-то он был очень недоволен. Потому что они не сделали, что обещали", – сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что есть признаки ситуации на фронте, которые его обнадеживают, в частности – снятие вражеских войск по некоторым направлениям.

"Даже не то, что оккупанты не бросились в атаку в воскресенье, а снятие войск – с Запорожского направления, и от Донецка до Попасной в пользу Попасной. Если это то, что я думаю, если они действительно "сдохли" и не способны наступать без перебрасывания частей (из других направлений, – ред.), это значит, что они проиграли по темпам еще до того, как поступил ленд-лиз, возможно, они накапливают страшные резервы и через три недели их получат, но на данном этапе все их планы по взятию Донецкой области "сдохли". Может, они нас обманывают и через два дня бросятся в страшную атаку, но я не верю. Люди, которые могут идти в наступление, обычно не перебрасывают силы из других направлений", — добавил Арестович.

Почему оккупанты бегут из Херсонской области?

Российские оккупанты оставили село Благодатное, расположенное в 30 километрах от Херсона. Они проводят перегруппировку. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а манёвр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", — заявил Арестович.

Он отметил, что всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

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"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", — добавил советник главы ОП.

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