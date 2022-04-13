Путін стягує війська для "вирішальної битви" — ЗМІ

Путін не припиняє спроб завоювати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін намагається зібрати на Донбасі сили, які за чисельністю значно перевищили б українську армію. Про це пише The Times.

Українське військове джерело повідомило, що російські війська перекидаються з усього регіону для того, що, як сподівалася Москва, стане вирішальною битвою на Донбасі. При цьому наголошується, що сили, яка налічує десятки тисяч солдатів, все ж таки не вистачить для перемоги Росії. Навіть перевага 5 до 1 не гарантує перемогу Росії.

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Деякі західні джерела очікують, що наступ розпочнеться до кінця тижня. Президент РФ учора заявив, що його кампанія продовжуватиметься до перемоги.

Супутникові знімки та звіти показують, що Росія нарощує війська та техніку принаймні у трьох місцях на кордоні з Україною, у Білгородській та Воронезькій областях, а також навколо.

Війна в Україні