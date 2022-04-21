Путін знову збрехав. Окупанти бомблять "Азовсталь"

21 квітня Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" у Маріуполі / Колаж "Сьогодні"
У Маріуполі зараз ведеться бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь". Все це відбувається на тлі заяви міжнародного злочинця Володимира Путіна про відмову від штурму підприємства, у бомбосховищах якого перебувають сотні мирних мешканців.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Що відбувається
"Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території "Азовсталі". Водночас тривають бої в районі трамвайного депо, що розташоване на значній відстані від території "Азовсталі". Це просто для розуміння "зелених коридорів для "Азовсталі" та "перемоги путіна над Маріуполем". Я певен – окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередені "Азовсталі". Ані наших Захисників. Ані цивільних", – написав Андрющенко.
Він також зазначив, що лише зовнішнє втручання та надання гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатні забезпечити реальний порятунок усіх людей.
Обстановка
- Вранці 21 квітня Україна вимагала від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.
- Раніше армія Росії скинула потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни зокрема й діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в лікарні біля заводу "Азовсталь" нікого не було.
- У селище Мангуш, яке розташоване за 15 кілометрів від Маріуполя, російські військові звозять тіла своїх загиблих і ховають їх у 30-метрових могилах.