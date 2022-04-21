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Путин опять соврал. Оккупанты бомбят "Азовсталь"

Ирина Ковальчук
21 апреля, 18:20
Эвакуация людей опять невозможна

21 апреля Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе сейчас ведется бомбардировка и обстрел территории завода "Азовсталь". Все это происходит на фоне заявления международного преступника Владимира Путина об отказе от штурма предприятия, в бомбоубежищах которого находятся сотни мирных жителей.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что происходит

"Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали". В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали". Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы путина над Мариуполем". Я уверен – оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри "Азовстали". Ни наших Защитников. Ни гражданских", – написал Андрющенко.

Он также отметил, что только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех людей.

Обстановка

  • Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
  • Ранее армия России сбросила мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где, предположительно, прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
  • В поселок Мангуш, который находится в 15 километрах от Мариуполя, российские военные свозят тела своих погибших и захоранивают их в 30-метровых могилах.