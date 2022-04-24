Путін хоче вбити весь український народ – мер Мелітополя

Мер Мелітополя був у полоні / Фото: Колаж: Сьогодні
Мер Мелітополя Іван Федоров, затриманий російськими військами на п'ять днів у березні, заявив, що його місто перебуває у "дуже складній та небезпечній ситуації".
Про це він повідомив CNN.
Російські війська окупували Мелітополь на південному сході України за кілька днів після початку вторгнення, але з того часу у місті відбуваються протести.
Після викрадення Федорова у місті, яке під контролем російських військових, було призначено нового мера. Пізніше Івана Федорова було звільнено в рамках обміну полоненими.
Він додав, що метою президента Росії Володимира Путіна було "вбити весь український народ", розпочавши з окупації його міст.
"Ми не можемо надати гуманітарну допомогу. Ми не можемо доставити аптеку. Ми не можемо доставити екстрені служби… Тож це дуже небезпечна ситуація", – сказав мер.
Ситуація у Мелітополі
- На даний момент у місті вже доба окупаційна війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації.
- У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей. Крім того, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольський педагогічний університет.
- 3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон.
- 11 березня 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.
- Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.
- 17 березня стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків у межах обміну полоненими. Росіяни понад п'ять днів схиляли його до співпраці.