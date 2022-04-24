Путин хочет убить весь украинский народ – мэр Мелитополя

Мэр Мелитополя был в плену / Фото: Коллаж: Сегодня
Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого в марте на пять дней задержали российские войска, заявил, что его город находится в "очень сложной и опасной ситуации".
Об этом он сообщил CNN.
Российские войска оккупировали Мелитополь на юго-востоке Украины через несколько дней после начала вторжения, но с тех пор в городе происходят протесты.
После похищения Федорова в городе, находящемся под контролем российских военных, был назначен новый мэр. Позднее Иван Федоров был освобожден в рамках обмена пленными.
Он добавил, что целью президента России Владимира Путина было "убить весь украинский народ", начав с оккупации его городов.
"Мы не можем доставить гуманитарную помощь. Мы не можем доставить аптеку. Мы не можем доставить экстренные службы… Поэтому это очень опасная ситуация", – сказал мэр.
Ситуация в Мелитополе
- В городе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации.
- В Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили уже более 100 человек. Кроме того, россияне начали похищать преподавателей Мелитопольского педагогического университета.
- 3 апреля оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, которых ранее взяли в плен.
- 11 марта 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
- Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.
- 17 марта стало известно, что мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских солдат-срочников в рамках обмена пленными. Россияне больше пяти дней склоняли его к сотрудничеству.