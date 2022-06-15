Шлях зрадника Сальдо: від затятого патріота України до фаната Путіна

Володимир Сальдо (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі пригадали зраднику, ексмеру Херсона Володимиру Сальдо, як він відгукувався про Україну до повномасштабного вторгнення Росії і зараз, коли він отримав російський паспорт.

Нарізку відео опублікували в одному з Telegram-каналів.

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До війни Сальдо говорив: "Я хочу жити в незалежній державі, єдиній державі, не розділеній на південь, схід, захід, центр. Тобто Україна – це єдина держава. Стоятиму горою за те, щоб Україна знову стала цільною. Щоб і Крим повернувся і Донбас".

Але з приходом окупантів на Херсонщину Сальдо перевзувся: "Урочисто отримав підтвердження громадянства РФ – паспорт. Це найголовніший документ, який взагалі є в житті кожної людини. Я завжди думав про те, що ми одна країна, що ми один народ, що ось ці ось події, які відбувалися в останні десятиліття, штучно придумані".

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Ситуація у Херсоні

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.

"Це справді так. До речі, цей плацдарм на річці Інгулець, саме для цього ми його і підготували, щоб наступати у напрямку Нова Каховка для розсічення російського угруповання на правому березі Дніпра на дві частини – північну та південну, Криворізьку та Херсонську. І це дійсно може послужити фактично відсіканням цих угруповань, постачання яких буде утруднено практично як в оточенні. Залишиться тільки річка Дніпро, тільки уплав можна буде", – сказав він.

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