Путь предателя Сальдо: от ярого патриота Украины до фаната Путина

Владимир Сальдо (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети припомнили предателю, экс-мэру Херсона Владимиру Сальдо, как он отзывался об Украине до полномасштабного вторжения России и сейчас, когда он получил российский паспорт.

Нарезку видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.

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До войны Сальдо говорил: "Я хочу жить в независимом государстве, едином государстве, не разделенном на юг, восток, запад, центр. То есть Украина – это единое государство. Буду стоять горой за то, чтобы Украина снова стала цельной. Чтобы и Крым вернулся и Донбасс".

Но с приходом оккупантов в Херсонскую область Сальдо переобулся: "Торжественно получил подтверждение гражданства РФ – паспорт. Это самый главный документ, который вообще есть в жизни каждого человека. Я всегда думал о том, что мы одна страна, что мы один народ, что вот эти вот события, которые происходили в последние десятилетия, искусственно придуманы".

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Ситуация в Херсоне

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.

"Это действительно так. Кстати, этот плацдарм на реке Ингулец, именно для этого мы его и подготовили, чтобы наступать в направлении Новая Каховка для рассечения российской группировки на правом берегу Днепра на две части – северную и южную, Криворожскую и Херсонскую. И это действительно может послужить фактически отсечением этих группировок, снабжение, которых будет затруднено практически как в окружении. Останется только река Днепр, только вплавь можно будет", – сказал он.

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