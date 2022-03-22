Прем'єр Ізраїлю доручив розвідці влаштувати зустріч із Зеленським у Києві – ЗМІ

Володимир Зеленський (ліворуч) та Нафталі Беннет (праворуч). Фотоколаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам країни підготуватися до можливого візиту до Києва.

Це будуть "важливі переговори щодо припинення вогню", пише The Times of Israel.

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Поки що неясно, коли такий візит може відбутися. Водночас, розмови про це в ізраїльському уряді активізувалися після заклику української влади організувати поїздку, щоб продемонструвати підтримку.

Повідомляється, що співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають, що такий візит стане "кошмаром безпеки" з огляду на постійні російські бомбардування.

Ізраїльські офіційні особи також повідомили українські колеги, що Беннетт не поїде до Києва "для фотосесії" і відвідає столицю України лише в тому випадку, якщо сторони будуть близькі до досягнення мирної угоди. Так він хоче допомогти домовленостям дійти фінішу.

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Нагадаємо, 12 березня президент України Володимир Зеленський виступив за те, щоб провести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенетта.

Ізраїль виступив із вимогою до Росії

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, повідомляє МЗС Ізраїлю.

"Воно (вторгнення. – Ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки і вирішити цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яір Лапід.

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За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення".

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