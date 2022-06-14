Зрадник Сальдо вижив під час вибуху. На жаль

Повідомлялося, що поплічника окупантів та його охоронців нібито відвезли до реанімації / Фото: Колаж: Сьогодні
Володимир Сальдо, призначений головою окупованої Херсонської області, записав відеозвернення, в якому спростував чутки з приводу свого поранення під час вибуху службового автомобіля.
Напередодні була інформація про те, що у Херсоні підірвали службовий автомобіль ексмера Сальдо, який після приходу окупантів перейшов на бік Росії.
"Щойно мені повідомили, що один з Telegram-каналів повідомив, що мій автомобіль підірвано біля ОДА і я вже їду прямо в реанімацію. Подивіться на мене: я хочу сказати, що займаюся зовсім іншим", – відповів Сальдо.
Ситуація у Херсоні
Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.
"Це справді так. До речі, цей плацдарм на річці Інгулець, саме для цього ми його і підготували, щоб наступати у напрямку Нова Каховка для розсічення російського угруповання на правому березі Дніпра на дві частини – північну та південну, Криворізьку та Херсонську. І це дійсно може послужити фактично відсіканням цих угруповань, постачання яких буде утруднено практично як в оточенні. Залишиться тільки річка Дніпро, тільки уплав можна буде", – сказав він.