Предатель Сальдо выжил при взрыве. К сожалению

Сообщалось, что приспешника оккупантов и его охранников якобы увезли в реанимацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Сальдо, который был назначен главой оккупированной Херсонской области, записал видеообращение, в котором опроверг слухи по поводу своего ранения при взрыве служебного автомобиля.

Накануне была информация о том, что в Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Сальдо, который после прихода оккупантов перешел на сторону России.

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"Только что мне сообщили, что один из Telegram-каналов сообщил, что мой автомобиль взорван возле ОГА и я уже еду прямо в реанимацию. Посмотрите на меня: я хочу сказать, что занимаюсь совершенно другим", — ответил Сальдо.

Ситуация в Херсоне

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.