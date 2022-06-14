Предатель Сальдо выжил при взрыве. К сожалению

Сообщалось, что приспешника оккупантов и его охранников якобы увезли в реанимацию / Фото: Коллаж: Сегодня
Владимир Сальдо, который был назначен главой оккупированной Херсонской области, записал видеообращение, в котором опроверг слухи по поводу своего ранения при взрыве служебного автомобиля.
Накануне была информация о том, что в Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Сальдо, который после прихода оккупантов перешел на сторону России.
"Только что мне сообщили, что один из Telegram-каналов сообщил, что мой автомобиль взорван возле ОГА и я уже еду прямо в реанимацию. Посмотрите на меня: я хочу сказать, что занимаюсь совершенно другим", — ответил Сальдо.
Ситуация в Херсоне
Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.
"Это действительно так. Кстати, этот плацдарм на реке Ингулец, именно для этого мы его и подготовили, чтобы наступать в направлении Новая Каховка для рассечения российской группировки на правом берегу Днепра на две части – северную и южную, Криворожскую и Херсонскую. И это действительно может послужить фактически отсечением этих группировок, снабжение, которых будет затруднено практически как в окружении. Останется только река Днепр, только вплавь можно будет", – сказал он.