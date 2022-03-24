Під приводом захисту Росії окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк

Невідомо, що саме вкрали російські окупанти з дому відомої активістки / Колаж "Сьогодні"

Військові злочинці з російської армії обікрали квартиру української активістки Катерини Гандзюк, яка загинула 2018 року в Херсоні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна-оперативно" з посиланням на слова батька Катерини.

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Що відомо

"Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони однак почали виламувати двері, мовляв, це об’єкт, який загрожує російській державності", – розповів батько Катерини Віктор Гандзюк.

Обшуки у квартирі тривали понад три години. Сусіди розповіли, що із квартири винесли кілька мішків із речами.

"Мабуть, із загиблими активістами в Україні рашисти вирішили також воювати", – так прокоментував телеграм-канал.

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Обстановка у Херсоні