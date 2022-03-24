Под предлогом защиты России оккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк

Неизвестно, что именно украли российские оккупанты из дома известной активистки / Коллаж "Сегодня"
Военные преступники из российской армии обворовали квартиру погибшей в 2018 году украинской активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина-оперативно" со ссылкой на слова отца Катерины.
Что известно
"Вошли 12 вооруженных лиц. Cоседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это "объект, угрожающий российской государственности", – рассказал отец Екатерины Виктор Гандзюк.
Обыски в квартире продолжались более трех часов. Соседи рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами.
"По-видимому, с погибшими активистами в Украине рашисты решили воевать тоже", – так прокомментировал телеграм-канал.
Обстановка в Херсоне
- Западные СМИ сообщили, что российские оккупанты, чтобы положить конец протестам во временно захваченном Херсоне, планируют похищение людей и даже планируют устроить "большой террор".
- Депутат херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что с апреля оккупанты собираются ввести в Херсонской области в обращение российские рубли.
- Преступления против человечности постоянно совершаются в Херсонской области. На днях рашисты расстреляли автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Погибли пять человек, среди них двое детей.
- Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, у людей на данный момент нет возможности эвакуироваться.
- Новые фашисты продолжают заниматься мародерством в городе. Так, в одном из районов Херсона они вырвали с помощью грузовика Z решетки и ограбили магазин. Видео очередного варварства попало в интернет.