Під Маріуполем виявили ще одну братську могилу

На околиці Маріуполя знайшли ще одну братську могилу. Колаж "Сьогодні"

Поблизу Маріуполя зафіксували величезну братську могилу мирних жителів, убитих російськими окупантами.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Деталі

За даними супутника, поховання було виявлено поряд із цвинтарем села Виноградне, яке знаходиться під російською окупацією. Сам населений пункт розташований за 5-6 кілометрів від Маріуполя.

"Згідно з супутниковими знімками, викопані траншеї на території цвинтаря окупованого села з'явилися наприкінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок ще немає. На фото Maxar за 29 березня вже помітні траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри", – написало видання.

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На супутникових знімках Planet видно, що розмір масового захоронення становить 45 на 25 метрів. Тут можуть бути поховані щонайменше 1000 убитих росіянами маріупольців.

Обстановка у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".

Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.

У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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