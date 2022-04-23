Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу

На окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу. Коллаж "Сегодня"

Вблизи Мариуполя зафиксировали огромную братскую могилу мирных жителей, которые были убиты российскими оккупантами.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По данным спутника, захоронения были обнаружены рядом с кладбищем села Виноградное, которое находится под российской оккупацией. Сам населенный пункт расположен в 5-6 километрах от Мариуполя.

"Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированного села появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок еще нет. На фото Maxar за 29 марта уже заметны траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра", – написало издание.

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На спутниковых снимках Planet видно, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров. Здесь могут быть похоронены не менее 1000 убитых россиянами мариупольцев.

Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.

В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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