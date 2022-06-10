Під Херсоном авіація ЗСУ завдала потужних ударів по окупантах

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники завдали серію ударів по опорному пункту, місцях скупчення техніки та особового складу РФ. Крім того, були атаковані понтонна переправа і польові склади російської армії в п'яти різних населених пунктах Херсона.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Реклама

Деталі

За результатами авіаударів та вогневих уражень ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ знищено 33 російських військових РФ, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 склади паливно-мастильних матеріалів.

Решта ворожих втрат уточнюються.

Окупанти укріплюються на південному напрямку

Російську окупанти укріплюються на півдні. Однак вони не мають ні ресурсів, ні мотивації вести наступ.

Реклама

"Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстановка залишається стабільно напруженою.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський розповів про успіхи ЗСУ у двох областях. Крім того, ми писали, скільки бійців ЗСУ втрачають щодня.