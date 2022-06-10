Окупанти укріплюються на південному напрямку: чи є загроза

Противник веде бойові дії на займаних рубежах

Окупанти не мають мотивації наступу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російську окупанти укріплюються на півдні. Однак вони не мають ні ресурсів, ні мотивації вести наступ.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстановка залишається стабільно напруженою.

Окупанти скидають бомби на Сумську область

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Зокрема, минулої доби потужно атакували Сумську область. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Інформація станом на 21:30 за 9 червня 2022. Росіяни скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами. О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл. Обидві події трапилися на території Краснопільської громади. Постраждалих немає, пошкоджений будинок", — йдеться в повідомленні.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька. Крім того, ми інформували, що на Херсонщині окупантам видали "давні" міни, на яких вони самі підриваються.