Под Херсоном авиация ВСУ нанесла мощные удары по оккупантам

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники нанесли серию ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава РФ. Кроме того, были атакованы понтонная переправа и полевые составы российской армии в пяти разных населенных пунктах Херсона.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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По результатам авиаударов и огневых поражений ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ уничтожены 33 российских военных РФ, реактивная система залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Остальные вражеские потери уточняются.

Оккупанты укрепляются на южном направлении

Русский оккупанты укрепляются на юге. Однако у них нет ни ресурсов, ни мотивации вести наступление.

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"Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация остается стабильно напряженной.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский рассказал об успехах ВСУ в двух областях. Кроме того, мы писали, сколько бойцов ВСУ теряют ежедневно.