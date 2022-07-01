По Одеській області завдано ракетного удару літаками стратегічної авіації

Стали відомі деталі удару російських окупантів по Одеській області. Одна ракета потрапила в 9-поверховий будинок, друга — в базу відпочинку.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Подробиці

"По Одещині завдано ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга — в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м. На базі відпочинку загоряння не виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється", — йдеться у повідомленні.

За оновленою інформацією, станом на 2:36, кількість загиблих після влучання ракети в багатоповерхівку зросла до 10.

Що було раніше?

Російські окупанти потужно обстріляли Одеську область. Внаслідок удару є загиблі. Про це повідомляє "Суспільне Одеса" з посиланням на ОК "Південь".

"Під час повітряної тривоги на Одещині пролунав вибух. За інформацією ОК "Південь" є влучання російської ракети в області та загиблі. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук теж підтвердив влучання ракети.

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"Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці – згодом", — йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали теж пишуть про прильоти.

"Повідомляють про прильоти в Одеській області. Попадання в житловий будинок і базу відпочинку. Є постраждалі. Людей витягують з-під завалів. Повідомляють про загиблих", — йдеться в повідомленні.

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Деякі Telegram-канали публікують відео, на яких люди благають про допомогу.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти можуть повернутися на Зміїний. Також ми писали, що на Сумщині російські окупанти вбили двох людей.