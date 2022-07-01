Оккупанты ударили ракетами по гражданским объектам в Одесской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Стали известны детали удара российских оккупантов по Одесской области. Одна ракета попала в 9-этажный дом, вторая — в базу отдыха.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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"По Одесской области нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей. Спасателями из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. м. На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушения. Есть пострадавшие, их количество уточняется", — говорится в сообщении.

По обновленной информации, по состоянию на 2:36, количество погибших после попадания ракеты в многоэтажку возросло до 10.

Что было раньше?

Российские оккупанты мощно обстреляли Одесскую область. В результате удара есть погибшие. Об этом сообщает "Суспільне Одесса" со ссылкой на ОК "Юг".

"Во время воздушной тревоги в Одесской области раздался взрыв. По информации ОК "Юг" есть попадание российской ракеты в области и погибшие. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук тоже подтвердил попадание ракеты.

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"Одесская область. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности — впоследствии", — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы тоже пишут о прилетах.

"Сообщают о прилетах в Одесской области. Попадание в жилой дом и базу отдыха. Есть пострадавшие. Людей извлекают из-под завалов. Сообщают о погибших", — говорится в сообщении.

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Некоторые Telegram-каналы публикуют видео, на которых люди умоляют о помощи.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты могут вернуться на Змеиный. Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты убили двух человек.