Відступ від Лисичанська відповідає стратегії ЗСУ. Що пишуть західні ЗМІ

ЗСУ відступили, щоб зібрати сили та знову атакувати окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють відступ ЗСУ від Лисичанська та виділення 100 мільярдів євро на відновлення України.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Рішення залишити Лисичанськ прийнято задля збереження життя українських захисників

Американська газета Washington Post пише, що українські військові вирішили відступити з Лисичанська, оскільки перебування у місті призведе до фатальних наслідків, враховуючи перевагу російських військ в артилерії, авіації, боєприпасах та особовому складі. Рішення ухвалено для збереження життя українських захисників.

Відступ від Лисичанська відповідає стратегії ЗСУ

Американська газета The Wall Street Journal пише, що відступ українських військ з Лисичанська відповідає стратегії, яку ЗСУ ухвалили останніми тижнями: триматися якнайдовше в надії знекровити російські сили, а потім відступити з боями. Штурм Лисичанська був навіть більш жорстоким, ніж тижнева битва за Сєвєродонецьк, внаслідок якої місто було майже повністю зруйноване.

Росія зазнала значних втрат у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ

Видання The New York Times пише, що Росія зазнала значних втрат у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Українські сили також відволікали російські ресурси, досягаючи невеликих тактичних успіхів за останній місяць навколо міст Харкова на сході та Херсона на півдні, хоча Росія все ще зберігає значний плацдарм в обох регіонах. Зазначається, що це підірвало силу Росії в інших місцях і, можливо, виграло час для України, щоб почати розгортати потужнішу зброю більшої дальності, яку постачає Захід.

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На відновлення України можуть виділити 100 мільярдів євро

Міжнародне агентство Reuters повідомляє, що Європейський інвестиційний банк має залучити 100 мільярдів євро, щоб допомогти відбудувати Україну. ЄІБ пропонує структуру фінансування, яка раніше використовувалася під час пандемії COVID-19, щоб допомогти відновити Україну, вклавши до 100 мільярдів євро. Трастовий фонд ЄС-Україна Gateway (E-U GTF) прагнутиме отримати початкові 20 мільярдів євро внесків від країн ЄС та бюджету ЄС у формі грантів, позик та гарантій.

ЗСУ стоять за кілометр від передмістя Херсона

Британський журнал The Economist пише, що ЗСУ стоять за кілометр від передмістя Херсона, але бої за місто будуть тяжкими. Передові підрозділи ЗСУ перебувають у межах снайперського пострілу, тобто приблизно за кілометр від першого передмістя Херсона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що рано чи пізно українська армія повернеться до Лисичанська та звільнить місто від російських окупантів.

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Також у розвідці повідомляли, що Росія вивела свої війська з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та атаки українських військ. Жодного "жесту доброї волі" не було – окупанти більше не могли залишатися на острові.