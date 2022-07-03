Екс-міністр оборони Загороднюк розповів про головну ділянку фронту в Україні (відео)

Ексміністр зазначив, що зараз намагаються робити окупанти

Андрій Загороднюк дав інтерв'ю Олегу Панюті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 3 липня, в ефірі YouТube-каналу "Україна 24" в програмі "Пояснює Панюта" був голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України (2019-2020 рр.) Андрій Загороднюк, який зараз дуже уважно стежить за усіма ключовими напрямками на фронті. Зокрема, він розповів про головний із них, а також що зараз робить Росія у війні проти нашої держави.

Ситуація на фронті

За словами ексміністра, головним напрямком фронту є, звичайно, напрямок Луганська в районі Лисичанська:

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"Вони (окупанти – ред.) намагаються нас відрізати, вести фронтальну війну за допомогою переваги в засобах вогневого ураження – артилерія, РСЗВ, ракети, які випускаються із засобів тактичної авіації. Далі вони будуть іти в Лисичанськ – це зрозуміло і загальновідомий факт. Ми бачимо якісь спроби на Харківському напрямку, так само вони намагаються захищатися на півдні, де вже відбувається певна зміна в ситуації".

(на момент виходу передачі в ефір стало відомо, що ЗСУ залишили Лисичанськ – ред.)

Також Андрій Загороднюк заявив, що на більше Росія і не здатна:

"Все, що вона зараз робить, – це саме спонукання нас на ці політичні кроки лише через те, що військовим шляхом не може досягти".

Крім цього, він заявив, що Україні відомо з деяких джерел, що в Росії відбувається зараз чергова зміна командування – генералітету.

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"Вона, звісно, буде непублічною – вони не можуть собі дозволити про це публічно заявити, але по факту це так. Вони вважають, що це якщо не провал, то точно не успіх, тому що з чотирьох місяців війни фактично 2,5 – це оце донбаський напрямок основний. І ми бачимо, що просуваються надзвичайно важко і з величезними втратами, але в нас співвідношення 1:10 в найкращому випадку, а в деяких – ще більше".

Раніше ми писали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення "ЛНР". Водночас радник міністра оборони України Юрій Сак наголошував: Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських окупантів, попри заяви в Росії про те, що місто захоплене.