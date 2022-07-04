ЗСУ від околиць Херсона на відстані снайперського пострілу – The Economist

Наступні тижні на цьому напрямі будуть цікавими

Українські військові мають певні тактичні успіхи на Херсонському напрямку / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України вже можуть похвалитися тактичними успіхами на Херсонському напрямку. Однак російські загарбники не мають наміру здаватися.

Про це пише The Economist.

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Як повідомляє видання, неназваний офіцер української військової розвідки розповів, що передові частини ЗСУ зараз перебувають уже в межах досяжності снайперів (приблизно за кілометр) від околиць Херсона.

"Наступний тиждень чи два будуть ще цікавішими", – сказав він.

Однак тут згадується – хоч би що відбувалося, це ще не схоже на повноцінний контрнаступ на всіх фронтах.

"Відкриті херсонські низовини означають, що будь-який український наступ там відчуває на собі всю міць російської артилерії", – зазначили The Economist.

Очевидці, як пише видання, повідомляють, що "жодна зі сторін не збирається здаватися".

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Раніше військовий експерт Олег Жданов припустив, що українська армія спробує відрізати російських окупантів у Херсоні від постачання – лобового штурму міста очікувати не варто.