Зневірені окупанти спеціально ламають собі пальці на руках – перехоплення

Окупанти вирішили ламати пальці, щоб не повертатися на фронт / Фото: Колаж: Сьогодні
Через величезні втрати російські військові все частіше вигадують методи, щоб не воювати. Один окупант розповів батькові, що вони навмисне ламають пальці. Аудіоперехоплення розмови опублікувала Служба безпеки України у своєму Telegram-каналі.
На записі військовий РФ розповів батькові, що він зі своїм підрозділом стоїть у Харківській області і що вдарив битою товариша по службі по руці, щоб того відпустили додому.
"Йому додому терміново треба було. Але його не відпустили. Він приходить: "Що робити?" Я говорю, ну, є, звичайно, пропозиція – у нас бита є там, трофейна, давай, говорю, тобі палець зламаю. Він каже:"Ну давай!" Я йому й ударив", – розповів окупант.
Проте одного удару виявилося замало – медики зафіксували лише забій. Тому солдати вдарили по пальцях ще раз.
СБУ нагадала, що є нетравматичний спосіб уникнути участі у війні – російські солдати можуть просто здатися в полон та зберегти своє життя, зателефонувавши на гарячу лінію 2402.
Російські військові відмовляються воювати
- Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Причина – аварійний стан кораблів. Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу.
- В одному з перехоплень російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом.
- Командири різних рівнів 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4 військової бази 58 загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України.
- Підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію до України, відмовляються виконувати такі накази.
- Трохи раніше батьки російських злочинців у формі були сміливішими і вселяли своїм дітям, що ті мають розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.
- Ще одне перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися на них у військову прокуратуру РФ.