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Отчаявшиеся оккупанты специально ломают себе пальцы на руках – перехват

Наталья Магдык
29 июня, 19:46
Оккупанты придумали способ, как законно не продолжать воевать

Оккупанты решили ломать пальцы, чтобы не возвращаться на фронт / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за огромных потерь российские военные все чаще придумывают методы, чтобы не воевать. Один оккупант рассказал отцу, что они специально ломают пальцы. Аудиоперехват разговора опубликовала Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

На записи военный РФ рассказал отцу, что он со своим подразделением стоит в Харьковской области и что ударил битой сослуживца по руке, чтобы того отпустили домой.

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"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "Че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "Ну давай!" Я ему и ударил", – рассказал оккупант.

Однако одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты ударили по пальцам еще раз.

СБУ напомнила, что есть нетравматический способ избежать участия в войне – российские солдаты могут просто сдаться в плен и сохранить свою жизнь, позвонив на горячую линию 2402.

Российские военные отказываются воевать

  • Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.
  • В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.
  • Командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4 военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.
  • Подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
  • Чуть раньше родители российских преступников в форме были посмелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.
  • Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.