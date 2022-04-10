Від ракетного удару по Дніпру постраждали рятувальники, одна з них – в тяжкому стані

В Дніпрі обстріляли рятувальників. / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час ракетних обстрілів міста Дніпра отримали поранення п'ятеро рятувальників, серед яких є тяжко поранена.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Найбільше постраждала начальниця Відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудко.
"Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС. Там її і наздогнав смертоносний осколок", – повідомили у ДСНС.
Рятувальники просять небайдужих допомогти постраждалій.
"Для тих, хто може допомогти фінансово додаємо номер картки: 5168757396356463 Гетало Вікторія. (мама Ігоря Гетало, чоловіка Жені)", – йдеться в повідомленні.
Постраждала Євгенія Дудко. Фото: Борис Філатов
Раніше повідомлялося, що вдень 10 квітня російські війська знову вдарили ракетами по Дніпру – влучили в аеропорт та інфраструктурний об'єкт. Як повідомив глава ОДА Валентин Резніченко, у результаті атаки поранені рятувальники.
Ситуація у Дніпропетровській області
- 31 березня дві ракети окупантів впали на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 особи, ще 5 травмовані. Повністю знищено склад з паливно-мастильними матеріалами.
- Того дня під час обстрілів Дніпропетровської області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. РФ здійснила реактивний артилерійський обстріл двох населених пунктів у Криворізькому районі, використовуючи систему залпового вогню "Торнадо-С".
- 5 квітня українська ППО збила дві ракети російських військових у Дніпропетровській області. Через уламки від ракет постраждалих немає.
- 8 квітня окупанти били по мирним жителям та цивільним об'єктам з повітря. Було три обстріли території Дніпропетровської області упродовж дня. Чотири людини загинули, а ще семеро отримали поранення.
- 10 квітня по Дніпропетровській області вночі окупанти завдали три ракетні удари.