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Від Маріуполя до Нью-Йорка і Святогірська: окупанти завдали масованих ударів по Донецькій області

Валентина Шаповал
7 травня, 10:09
Мирних жителів просять не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами. Ворог розстрілює цивільні машини

Армія РФ завдає ударів по населених пунктах / Колаж "Сьогодні"

За добу російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині. Військові РФ обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, а також важкої артилерії. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє МВС України.

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Минулої доби війська Росії вдарили по кількох населених пунктах:

  • Маріуполь,
  • Сіверськ,
  • Торецьк,
  • Авдіївка,
  • Мар'їнка,
  • Святогірськ,
  • Залізне,
  • Дружківка,
  • Нью Йорк,
  • Північне,
  • Дробишеве,
  • Рай-Олександрівка,
  • Ярова,
  • Дронівка,
  • Свято-Покровське.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської годинни, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами. Ворог розстрілює цивільні авто" , – йдеться у повідомленні.

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Росіяни обстріляли машину для евакуації

Росіяни обстріляли автомобіль, призначений для евакуації людей, на території заводу "Азовсталь" у зруйнованому Маріуполі, є загиблий та постраждалі. Росія продовжує порушувати всі домовленості.

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"Цей автомобіль рухався до цивільних для того, щоб їх евакуювати з території заводу. Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранено", – йдеться у заяві.

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