Від Маріуполя до Нью-Йорка і Святогірська: окупанти завдали масованих ударів по Донецькій області

Армія РФ завдає ударів по населених пунктах / Колаж "Сьогодні"
За добу російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині. Військові РФ обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, а також важкої артилерії. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє МВС України.
Минулої доби війська Росії вдарили по кількох населених пунктах:
- Маріуполь,
- Сіверськ,
- Торецьк,
- Авдіївка,
- Мар'їнка,
- Святогірськ,
- Залізне,
- Дружківка,
- Нью Йорк,
- Північне,
- Дробишеве,
- Рай-Олександрівка,
- Ярова,
- Дронівка,
- Свято-Покровське.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
"Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської годинни, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами. Ворог розстрілює цивільні авто" , – йдеться у повідомленні.
Росіяни обстріляли машину для евакуації
Росіяни обстріляли автомобіль, призначений для евакуації людей, на території заводу "Азовсталь" у зруйнованому Маріуполі, є загиблий та постраждалі. Росія продовжує порушувати всі домовленості.
"Цей автомобіль рухався до цивільних для того, щоб їх евакуювати з території заводу. Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранено", – йдеться у заяві.
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