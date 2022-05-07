От Мариуполя до Нью-Йорка и Святогорска: оккупанты нанесли массированные удары по Донецкой области

Армия РФ наносит удары по населенным пунктам / Коллаж "Сегодня"

За сутки российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. Военные РФ обстреливали мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, а также тяжелой артиллерии. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Прошедшие сутки войска России ударили по нескольким населенным пунктам:

Мариуполь,

Северск,

Торецк,

Авдеевка,

Марьинка,

Святогорск,

Железное,

Дружковка,

Нью-Йорк,

Северное,

Дробышево,

Рай-Александровка,

Яровая,

Дроновка,

Свято-Покровское.

Полиция начала досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Уважаемые граждане, соблюдайте комендантский час, не выезжайте самостоятельно непроверенными маршрутами. Враг расстреливает гражданские авто", – говорится в сообщении.

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Россияне обстреляли машину для эвакуации

Россияне обстреляли автомобиль, предназначенный для эвакуации людей, на территории завода "Азовсталь" в разрушенном Мариуполе, есть погибший и пострадавшие. Россия продолжает нарушать все договоренности.

"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены", – говорится в заявлении.

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