Окупанти закріпилися на позиції і продовжують артилерійсько-мінометні обстріли – "Південь"

На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Колаж "Сьогодні"

У Миколаївсько-Херсонському напрямку російські окупанти, не маючи активності у просуванні, закріпилися на позиції та продовжують артилерійсько-мінометні обстріли.

Про це говориться у заяві ОК "Південь".

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За нових спроб розвідки обстановки безпілотниками, російські окупанти втратили ще 2 "Орлани-10" у Миколаївській області.

На Херсонщині артилерійським вогнем ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

Черговою атакою по ворожих об'єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв'язку – серверну з телекомунікаційним обладнанням. Крім того, наші бійці знищили 42 російські солдати.

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Ситуація в Україні 30 квітня

Російські військові завдали трьох ракетних ударів по Синельниківському району Дніпропетровської області . Постраждалих від обстрілу немає.

У Донецькій області 30 квітня російські окупанти поранили дев'ять мирних жителів . У Бахмуті померла поранена в Луганській області людина. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Маріуполі з території "Азовсталі" вдалося вивезти 20 цивільних , це жінки та діти, які мають виїхати до Запоріжжя. Військові продовжують діставати мирних людей з-під завалів.

Також 30 квітня відбувся ще один обмін полоненими – до України повернулися 14 людей. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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