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Окупанти закріпилися на позиції і продовжують артилерійсько-мінометні обстріли – "Південь"

1 травня, 03:09
Наші бійці знищили 42 російські солдати

На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Колаж "Сьогодні"

У Миколаївсько-Херсонському напрямку російські окупанти, не маючи активності у просуванні, закріпилися на позиції та продовжують артилерійсько-мінометні обстріли.

Про це говориться у заяві ОК "Південь".

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За нових спроб розвідки обстановки безпілотниками, російські окупанти втратили ще 2 "Орлани-10" у Миколаївській області.

На Херсонщині артилерійським вогнем ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

Черговою атакою по ворожих об'єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв'язку – серверну з телекомунікаційним обладнанням. Крім того, наші бійці знищили 42 російські солдати.

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