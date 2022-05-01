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Оккупанты закрепились на позиции и продолжают артиллерийско-минометные обстрелы – "Юг"

1 мая, 03:09
Наши бойцы уничтожили 42 российских солдат

На Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Коллаж "Сегодня"

В Николаевско-Херсонском направлении российские оккупанты, не имея активности в продвижении, закрепились на позиции и продолжают артиллерийско-минометные обстрелы.

Об этом говорится в заявлении ОК "Юг".

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При новых попытках разведки обстановки беспилотниками, российские оккупанты потеряли еще 2 "Орлана-10" в Николаевской области.

В Херсонской области артиллерийским огнем ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием. Кроме того, наши бойцы уничтожили 42 российских солдат.

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