Окупанти випустили по Сумській області 20 мін

Загарбники вдарили по Сумській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Окупанти з території РФ минулої доби обстріляли кілька громад Сумської області. Загарбники використали міномети та кулемети.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Опівдні російські окупанти обстріляли території Білопільської громади, зафіксовано 20 мінометних пострілів. Також в районі обіду біля села Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксовано 15 кулеметних пострілів.

На щастя, про поранених і загиблих не повідомляється.

Окупанти зруйнували важливий об'єкт у Сєвєродонецьку

Російські окупанти повністю знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ. До того українські війська почали залишати зруйноване місто. Це пов'язано з тим, що захисники відходять на більш укріплені позиції.

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"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", – заявили в НАЕК "Енергоатом".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти можуть повернутися на Зміїний. Також ми писали про найсмертоносніший напрямок для окупантів за добу.