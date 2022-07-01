Оккупанты выпустили по Сумской области 20 мин

Захватчики ударили по Сумской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты с территории РФ за прошедшие сутки обстреляли несколько громад Сумской области. Захватчики использовали минометы и пулеметы.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В полдень россияне обстреляли территории Белопольской громады, зафиксировано 20 минометных выстрелов. Также в районе обеда около села Бояро-Лежачи Новослободской громады зафиксировано 15 пулеметных выстрелов.

К счастью, о раненых и погибших не сообщается.

Оккупанты разрушили важный объект в Северодонецке

Российские оккупанты полностью уничтожили Северодонецкую ТЭЦ. До того украинские войска начали покидать разрушенный город. Это связано с тем, что защитники уходят на более укрепленные позиции.

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"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", – заявили в НАЭК "Энергоатом".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты могут вернуться на Змеиный. Также мы писали о самом смертоносном направлении для оккупантов за сутки.