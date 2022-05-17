Окупанти налякані "Байрактарами" та постачанням зброї ЗСУ — перехоплення СБУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти заздрять, що українці мають безпілотники "Байрактар", які допомагають ЗСУ їх знищувати. Також вони з жахом чекають на нові поставки іноземної зброї ЗСУ. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, перехоплених СБУ.

Із запису розмови дізнаємось, що контрактник, який воює у Запоріжжі, скаржиться другу, що українські військові можуть за допомогою своїх безпілотників виявляти їхні позиції та ефективно бити по них.

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"Нам би безпілотники, як у них є "Байрактар". Була б тема взагалі ох*єнна. Пташку запустили, вона літає, все бачить, вони наводяться і х**рять по нам. Вони вдень не працюють, вони вночі запустили пташок, просвітили, координати скинули, і як уї*али нас "Ураганами", "Смерчами", — каже він.

Він сам насміхається з "величі" Росії, бо у їхніх військових нічого подібного немає. Навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів.

"Та нічого немає у нас. Ми лохи ї**ні. Росія "велика держава", бл*дь. Дзвонимо, у кого є зв'язки. У одного типу хрищена, вона підігнала два "квадрики", два планшети. Інший попросив рідню через знайомих... Самі купуємо, спонсорів намагаємося знайти. Там фермери скидаються. Самі затіяли "спецоперацію", а школярі надсилають нам гуманітарку. У натурі Росія є ї**ча. Є**нута політика", — говорить він.

Тому загарбники з жахом стежать за новинами про нові постачання іноземної зброї для потреб ЗСУ.

"Пацани там у новинах читали: поляки Україні поставили чи 2000, чи 200 одиниць танків. Ну, зараз вони будуть постачати. Це взагалі буде, це жо*а…" — каже він

У СБУ прокоментували, що на окупантів чекає ще чимало відкриттів з огляду на лендліз та постачання нових гармат.

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